Amazon anticipa il Black Friday: quest'anno durerà 48 ore! Appuntamento a mezzanotte

Amazon ha deciso di anticipare il Black Friday. Con un comunicato ufficiale, la società di Jeff Bezos ha annunciato che le prime promozioni saranno disponibile già dalla mezzanotte di domani 26 Novembre 2020. Il venerdì nero dello shopping quest'anno durerà ben 48 ore!

La settimana del Black Friday su Amazon.it domani raggiungerà il suo culmine e per 48 ore i clienti potranno trovare numerose offerte su prodotti di piccole e medie imprese e dei marchi più popolari in varie categorie come Elettronica, Casa e cucina, Moda, Bellezza e molto altro su Amazon.it/blackfriday. Il Black Friday inizierà domani, giovedì 26 novembre alle ore 00.01 e durerà fino alle ore 23.59 di Venerdì 27 novembre. Su Amazon i clienti possono trovare offerte su una selezione di prodotti di partner di vendita inclusi artigiani, rivenditori e PMI. Queste offerte possono essere filtrate attraverso la categoria “Piccole medie imprese” sulla pagina dedicata agli sconti di Black Friday e includono prodotti che spaziano dalla moda agli alimentari fino alla cura della persona, l’artigianato delle vetrine Made in Italy e Amazon Handmade e i prodotti innovativi della vetrina Amazon Launchpad.

Il Black Friday rappresenta una grande opportunità per le migliaia di piccole e medie imprese e di artigiani che vendono su Amazon.it. Oltre la metà di tutti i prodotti venduti sui siti Amazon nel mondo provengono infatti da milioni di PMI, incluse le oltre 14.000 imprese italiane che hanno raggiunto oltre €500 milioni di vendite all’estero nel 2019. Di queste, circa 600 hanno superato 1 milione di dollari di vendite complessive (Italia + estero). Fino ad oggi, gli impatti positivi registrati hanno permesso alle PMI di creare oltre 25.000 posti di lavoro.

