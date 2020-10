Amazon anticipa il Prime Day 2020: offerte e regali già attivi in Italia

Dopo aver lanciato la promozione su Kindle Unlimited, Amazon Italia ha deciso di fare le cose in grande e di anticipare l'atteso Prime Day 2020 mediante alcune offerte e regali.

In particolare, l'azienda di Jeff Bezos ha già aperto la pagina relativa al Prime Day 2020, in cui vengono messe in evidenza le prime iniziative. Più precisamente, sono in offerta diversi prodotti realizzati da Amazon stessa. Al momento in cui scriviamo, le promozioni attive sono quelle che propongono il sistema Wi-Fi mesh Amazon eero (pacchetto da 3 dispositivi) a 167,40 euro al posto di 279 euro e la Ring Spotlight Cam Battery a 159 euro al posto di 229 euro. Inoltre, nella pagina predisposta da Amazon compaiono anche la videocamera Blink Mini a 27,99 euro (al posto di 39,99 euro) e il tablet Fire 7 ricondizionato a 52,99 euro (al posto di 71,99 euro).

Vi ricordiamo che queste offerte sono visibili e accessibili solamente dopo aver effettuato il login con un account con abbonamento Amazon Prime attivo.

La pagina del Prime Day 2020 rimanda poi ad altre pagine che offrono i seguenti sconti:

Per il resto, sono attivi anche diversi regali. Infatti, spendendo 10 euro su prodotti di piccole e medie imprese, si possono ottenere 10 euro da utilizzare durante il Prime Day. Trovate tutte le informazioni del caso nella pagina dedicata all'iniziativa. Non manca poi la possibilità di ottenere in regalo 5 euro su Amazon tramite Audible (tutti i dettagli qui). Da non dimenticare inoltre la possibilità di risparmiare 5 euro su un acquisto di almeno 25 euro installando per la prima volta Amazon Assistant.

Infine, la pagina messa in piedi da Amazon fornisce dei consigli in merito a come approcciarsi al Prime Day 2020, che ricordiamo si terrà ufficialmente tra una settimana, ovvero nelle giornate del 13 e 14 ottobre 2020. In particolare, l'azienda di Jeff Bezos consiglia di scaricare l'app ufficiale e ricorda che è possibile chiedere all'assistente vocale Alexa quali sono gli sconti attivi. Ci sarà inoltre un badge "Offerta Prime Day", che contraddistinguerà le promozioni del Prime Day 2020 da quelle "normali".