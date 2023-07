Amazon anticipa il Prime Day 2023: crolla del 63% il costo di Ring Intercom

L'inizio ufficiale di Amazon Prime Day 2023 non è ancora arrivato (dato che si fa riferimento alle giornate dell'11 e 12 luglio), ma è già tempo di grandi antipasti sul popolare store e-commerce. Infatti, tra le offerte di accesso anticipato troviamo uno sconto importante su Ring Intercom.

Quest'ultimo viene dunque ora venduto a un costo di 47,99 euro nel contesto della versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Stando a quanto si può leggere in questo portale, il prezzo più basso recente legato ad Amazon.it era stato di 129,99 euro. Questo significa che l'offerta riservata ai clienti Prime consente di usufruire di un risparmio del 63%.

A conti fatti, insomma, lo sconto risulta di 82 euro. Niente male per chi stava tenendo d'occhio da un po' di tempo il prodotto, che ricordiamo essere un dispositivo che consente di far entrare nell'era della domotica anche i vecchi citofoni, tra controllo da smartphone e gestione degli accessi. Tra l'altro, di mezzo c'è un'installazione fai-da-te.

Ricordatevi però di verificare di possedere un citofono compatibile: nonostante infatti Intercom supporti un ampio numero di marchi di citofoni, è comunque bene effettuare dei controlli in tal senso, così come indicato dalla stessa Amazon. Per il resto, se volete farvi un'idea più precisa in merito a quanto offerto dal prodotto, potreste voler consultare la nostra recensione di Amazon Ring Intercom (uscita a inizio 2023).