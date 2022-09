Amazon, antipasto di Prime Day: 43% di sconto su mouse da gaming Logitech

Il clima inizia a farsi non di poco conto a livello e-commerce. Abbiamo infatti trattato da poco la promozione Amazon su una tastiera da gaming Logitech, ma è già arrivato il momento di tornare a fare riferimento a offerte di questo tipo. Infatti, c'è un'iniziativa promozionale anche relativamente a un mouse da gaming Logitech.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Logitech G300s viene ora venduto a un prezzo che ammonta a 22,99 euro su Amazon Italia. In quest'ultimo portale si legge che in precedenza il costo del mouse era di 39,99 euro. In parole povere, si fa riferimento a uno sconto del 43%, ovvero a conti fatti si possono risparmiare 17 euro.

Insomma, quel che può essere definito una sorta di "antipasto" dell'Amazon Prime Day di ottobre 2022, che si terrà nelle giornate dell'11 e 12 ottobre 2022, potrebbe rivelarsi una buona occasione per chi è alla ricerca di un mouse da gaming. 2.500 DPI, RGB, 9 pulsanti programmabili e design leggero sono le parole chiave che descrivono il prodotto.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che da MediaWorld il mouse viene venduto a 31,99 euro. Non siamo invece riusciti a scovare il prodotto nel contesto del sito Web ufficiale di Unieuro.