Amazon, aperte le prenotazioni per il nuovo tablet Fire HD 10 con 12 ore di autonomia

A meno di un mese dalla presentazione ufficiale, Amazon ha finalmente aperto le danze anche in Italia per i preorder del nuovo tablet Amazon Fire HD 10 con display FullHD, processore octa-core e batteria fino a 12 ore!

In particolare, il pannello scelto da Amazon per il suo nuovo top di gamma nella proposta dei tablet Fire è un modulo Vivid da 10.1 pollici con risoluzione FullHD. sotto la scocca prende posto un SoC a 8 core da 2.0GHz e 3GB di RAM.

Anche il comparto audio presenta delle interessanti novità, fra cui la presenza di acustica Dolby Atmos, compatibile anche con sistemi audio esterni, cuffie cablate e dispositivi bluetooth.

Disponibili due tagli di memoria per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, 32GB e 64GB espandibili tramite slot microSD, e due varianti di prezzo di cui una versione al prezzo promozionale di 149,99 Euro che differisce dalla versione standard per via della presenza dei banner pubblicitari sulla lockscreen.

I preordini sono già aperti e accessibili a tutti gli utenti Amazon, mentre le prime spedizioni sono previste per il giorno 26 maggio.

Ricordiamo infine che i dispositivi Fire non hanno il Google Play Store preinstallato. Per scaricare le vostre app preferite sarà disponibile l'Amazon Appstore, consultabile anche online a questa pagina.