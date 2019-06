Amazon ha aperto un nuovo store fisico, è in Europa

Amazon ha aperto un nuovo store fisico, questa volta in Europa. È il primo di una serie di almeno dieci negozi, che servirà all'azienda come test per capire se vale la pena di replicare l'operazione anche altrove.

Il primo store fisico di Amazon in Europa è a Manchester, temporaneo per il momento: sarà attivo per un anno, con la possibilità di estendere il progetto più a lungo e farlo diventare permanente. Si chiama Clicks and Mortar.



L'esito dell'operazione sarà analizzato da uno studio indipendente, e i dati saranno condivisi anche con il Governo britannico.

Questo perché il negozio di Amazon venderà una serie di prodotti provenienti da alcune piccole aziende. Prodotti, quindi, che nella vastità dell'e-store principale potrebbero disperdersi e avere meno successo. Non solo Amazon: dietro al progetto anche Enterprise Nation, Direct Line for Business Square. Si tratta di un gruppo di supporto per le piccole-media imprese britanniche.

Il negozio di Manchester è solo un tassello di un'operazione più vasta a sostegno delle piccole-media imprese: il colosso stanzia 1 milione di sterline per formare 150 apprendisti specializzati in marketing digitale, amministrazione aziendale e servizio clienti. Lavoreranno a tempo pieno per le PMI che hanno scelto Amazon per vendere i loro prodotti.



Non il primo avvicinamento tra Amazon e settore retail "fisico" ad ogni modo. Inutile ricordare che ormai Amazon è anche il proprietario di Whole Foods, la nota catena di prodotti premium americana. Per non parlare dei supermercati cashless Amazon Go.