Amazon ha appena brevettato un traduttore di accento in tempo reale

Amazon ha appena brevettato un sistema audio in grado di rilevare l'accento di una persona e tradurlo nell'accento dell'ascoltatore, cosa che potrebbe tornare molto utile in futuro. Le applicazioni sono molteplici.

Infatti, questo potrebbe avere importanti implicazioni non solo per la gamma Echo di Amazon, che probabilmente sarà la prima a supportare il tutto, ma anche per il modo in cui interagiamo l'un l'altro a livello globale.

La tecnologia è progettata per consentire alle persone con diversi accenti di comunicare tra loro più facilmente. Il brevetto descrive una serie di accenti memorizzati, in base alla quale viene "modificata" la voce originale. Una volta che l'accento è stato identificato correttamente, il traduttore converte l'input nell'accento dell'ascoltatore. Il tutto in tempo reale, consentendo alla conversazione di scorrere senza intoppi.

Le app di traduzione in tempo reale come Google Traduttore sono già utilizzate regolarmente da circa 500 milioni di persone al mese, ma con questa nuova tecnologia Amazon sta cercando di portare il tutto a un livello superiore.

Nonostante questo, il brevetto non garantisce che la nuova tecnologia verrà implementata nel breve periodo. Inoltre, potrebbe semplicemente trattarsi di un brevetto "difensivo", pratica molto comune tra i colossi del web che impedisce alla concorrenza di arrivare per prima.