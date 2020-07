Amazon ed Apple nel mirino dell'Antitrust in Italia: avviata un'istruttoria

L'Antitrust italiano ha annunciato di aver avviato un'istruttoria contro Apple ed Amazon per accertare se le due aziende si siano accordate per vietare la vendita dei prodotti della Mela Morsicata e di Beats ai rivenditori che non rientrano nel programma ufficiale di Apple.

Secondo l'Antitrust, l'accordo per escludere dal marketplace alcuni soggetti "appare potenzialmente idoneo a ridurre la concorrenza per l’innalzamento di barriere allo sbocco dei mercati della vendita on line a danno dei rivenditori non ufficiali, costituiti solitamente da piccole e medie imprese che effettuano appunto vendite sul web utilizzando i servizi di marketplace".

L'Authority, che ha già svolto nelle ispezioni nelle sedi di Amazon Italia ed Apple Italia, sostiene che l'accordo con la diminuzione di rivenditori attivi nel canale online "potrebbe far calare gli incentivi a competere efficacemente sui prezzi dei prodotti Apple e Beats, con evidenti effetti negativi per i consumatori e per le imprese".

Da parte delle due società al momento non sono giunti commenti in merito. L'istruttoria completa è disponibile sul sito web dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



Amazon ed Apple sono al centro di una maxi istruttoria negli USA, che ha preso il via lo scorso anno e vede coinvolte anche società come Google e Faceboo.