Amazon, apre ad Arzano il primo polo del sud Italia. De Luca: 'Tutelare i lavoratori'

Ha aperto ieri i battenti ad Arzano, in provincia di Napoli, il nuovo centro di smistamento di Amazon, il primo del sud Italia. Uno stabilimento da 13.000 metri quadrati, che creerà 150 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e garantirà agli utenti consegne più veloci e flessibili.

All'evento ha preso parte Gabriele Sigismondi, direttore di Amazon Logistics Italia, il quale ha voluto sottolineare l'importanza di Napoli e del sud Italia per la società americana. "Quello che per noi è fondamentale è incrementare sempre di più la velocità di consegna ed essere sempre più all’avanguardia per servire al meglio i nostri clienti. È molto bello investire in Italia e creare nuovo lavoro a tempo indeterminato" ha affermato.

Presente anche il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha ricordato quello che è stato l'obiettivo principale del suo governo regionale: "creare lavoro". Secondo De Luca, "Amazon intercetta forme moderne di distribuzione dei prodotti. Quello che ci interessa è intercettare le nuove opportunità, ma dando stabilità al mondo del lavoro. Ci auguriamo che questa possa diventare una piattaforma non solo campana, ma meridionale".

Lo stesso De Luca ha parlato anche con i giornalisti dopo l'evento, a cui ha svelato di aver espresso l'apprezzamento ad Amazon per l'investimento realizzato ad Arzano, ma ha anche osservato che ai vertici del colosso americano è stata chiesta maggiore tutela dei lavoratori, "garantendo loro un'occupazione stabile", e la valorizzazione dei prodotti di qualità della Campania sulla piattaforma commerciale.

L'obiettivo di velocizzare le consegne era stato svelato anche durante la conference call in cui sono stati annunciati i risultati del secondo trimestre.