Amazon apre il catalogo di Amazon Music: 100 milioni di brani inclusi nel Prime

Importante novità dal fronte Amazon. Il colosso di Seattle ha infatti annunciato l’espansione della sua offerta musicale con l’apertura del catalogo completo di Amazon Music (da oltre 100 milioni di brani) a tutti coloro che posseggono un abbonamento Prime.

La notizia è stata riportata da The Verge, ed almeno allo stato attuale la novità non sembra ancora arrivata in Italia e non sappiamo se sarà estesa anche al nostro paese.

Il colosso degli e-commerce ha anche spiegato che offrirà anche molti dei suoi podcast originali e di terze parti senzapubblicità, ovviamente solo agli utenti Prime.

I livelli d’accesso saranno diversi. Tutti i membri Prime, nella fattispecie, potranno accedere all’intero catalogo, ma non completamente in formato on demand. Sarà possibile avviare la riproduzione in shuffle di qualsiasi artista, album o playlist, ma non si potrà selezionare una singola canzone: il funzionamento sostanzialmente diventerà simile a Spotify Free.

Con l’abbonamento mensile da 9 Dollari invece si potrà accedere all’audio spaziale ed a varie opzioni aggiuntive tra cui la scelta dei singoli brani.

Si tratta senza dubbio di un’ottima notizia, soprattutto per gli abbonati Prime che avranno la possibilità di poter accedere ad ancora più canzoni.

Qualche giorno fa, Amazon ha annunciato i risultati trimestrali in cui ha previsto un Natale sottotono rispetto agli altri anni.