Amazon apre Luglio con tanti sconti sui prodotti Apple: da iPhone a Mac

In aggiunta alla promozione Amazon Seconda Mano, arriva quest'oggi un'interessante serie di sconti su tanti prodotti di Apple, che possono essere acquistati a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli di listino.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia - Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti: 269,90 Euro

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet: 799,99 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all'acqua: 439 Euro

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte: 829 Euro

Come avvenuto anche in altre circostanze, non è disponibile alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ed il consiglio è di procedere rapidamente con l'acquisto in caso d'interesse nei confronti dei prodotti.