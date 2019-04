Amazon apre il negozio per la Festa della Mamma: tante idee regalo

Amazon annuncia oggi l'apertura del negozio per la Festa della Mamma, che resterà aperto fino al prossimo 12 Maggio, il giorno in cui si celebrerà la ricorrenza. Come accaduto per la Festa del Papà, anche in questo caso sarà possibile scegliere i regali in base a diverse tipologie.

Collegandosi a questo indirizzo, sarà possibile utilizzare il tool in base ai gusti della propria mamma. Sono presenti varie categorie: business mum, tecnologica, fiori e giardinaggio, home dècor e bricolage, beauty addicted, sportiva, amante di serie tv, film, musica e videogiochi, gourmet, alla moda, appassionata di libri ed ovviamente non potevano mancare i buoni sconto.

Per quanto riguarda il settore della tecnologia, segnaliamo iPad WiFi da 32 gigabyte a 319 Euro, un giradischi vintage Bluetooth Victrola a 79,99 euro, le cuffie Beats Studio3 nella colorazione grigio ardesia a 316,49 Euro, il robot per la pulizia del pavimento Ecovacs DeeBot a 549,99 Euro (a cui si aggiungono 25 Euro di spedizione) ed ovviamente Amazon Echo Input a 39,99 Euro.

A ciò si aggiungono anche le offerte del giorno su vari prodotti, ma è disponibile anche un'apposita sezione con regalo a meno di 30 Euro.

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili offerte più interessanti, che riporteremo puntualmente su queste pagine.