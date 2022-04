Amazon apre il negozio per la Festa della Mamma: tante idee regalo ed offerte

Con la chiusura dell'ormai vecchio negozio con le offerte di primavera, Amazon apre oggi il nuovo store dedicato alla Festa della Mamma, la giornata dedicata alle mamme che si celebrerà il prossimo 8 Maggio 2022.

Collegandosi alla pagina del negozio della Festa della Mamma, si potrà accedere non solo ad un'ampia gamma di offerte e promozioni, ma anche al classico tool che permette di ottenere idee regalo per coloro che hanno meno fantasia.

In alto infatti è possibile selezionare la fascia d'età e si possono filtrare gli interessi: si va dai buoni regalo ai libri, musica, film e tv, passando per i prodotti per casa e giardino ed i giochi da tavolo, senza dimenticare la bellezza, lo sport e fitness e la salute e cura personale. E' anche disponibile una sezione ad hoc dedicata alle neo mamme che hanno partorito da poco. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Interessanti sono chiaramente le offerte: Amazon sta già proponendo delle promozioni su tantissimi prodotti per la mamma, su cui offre la consegna senza costi aggiuntivi a stretto giro di orologio e la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Quest'aspetto è molto importante soprattutto per i prodotti d'abbigliamento, nel caso in cui le taglie dovessero essere errate.