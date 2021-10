Amazon apre il negozio di Halloween: offerte e tanti scherzetti esclusivi

Mancano poco più di quindici giorni ad Halloween, ed Amazon si è già adoperata. Il colosso di Seattle infatti ha aperto il negozio di Halloween, che permette di risparmiare su dolcetti, scherzetti e tanti altri prodotti a tema.

Il negozio di Halloween di Amazon può essere raggiunto attraverso questo indirizzo ed include un'ampia gamma di prodotti: si parte dai costumi e le maschere da donna e uomo, passando per quelli per bambini, senza dimenticare i costumi per i nostri amici a quattro zampe.

Ovviamente, non c'è Halloween senza dolcetto e se non volete ritrovarvi di fronte a spiacevoli scherzetti, è bene anche preparare una scorta di doni da dare a coloro che verranno a bussare alla vostra porta. Se invece siete tra quelli che andrete a bussare, è meglio tenere una riserva di scherzetti da fare a coloro che non vi doneranno nulla.

Non mancano ovviamente trucchi e make up, ma anche prodotti d'abbigliamento ed accessori, giocattoli, decorazioni, libri, la classica zucca di Halloween, e prodotti per la cucina.

Per i più grandi, è disponibile anche una scorta di bevande alcoliche per allietare la vostra serata.

Non mancano anche prodotti in esclusiva, in occasione del Lucca Comics & Games: Amazon ha evidentemente rinnovato la partnership anche quest'anno.