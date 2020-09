Amazon apre il negozio del Lucca Comics & Games Changes: in vendita tanti prodotti

Amazon ha annunciato l'apertura dello store online del Lucca Comics & Games Changes, l'edizione speciale della storica manifestazione toscana che quest'anno andrà in scena con una nuova veste a causa delle misure di contenimento del Coronavirus.

In attesa di scoprire tutti i dettagli, che saranno svelati durante una conferenza stampa in programma giovedì 10 Settembre alle ore 12, che sarà trasmessa sul sito ufficiale del Lucca Comics, c'è già la prima novità.

Gli organizzatori hanno stretto un accordo con Amazon, che è diventato l'official e-commerce del festival. Visitando il negozio ufficiale, attraverso questo indirizzo, sarà possibile acquistare bundle esclusivi, ma anche videogiochi, giocattoli e giochi da tavolo, fumetti e libri ed ovviamente Bluray e DVD. L'obiettivo di questo negozio è ricreare l'esperienza classica della fiera e dei suoi negozi.

"La collaborazione di Amazon.it è motivo di orgoglio. In questo momento in cui Lucca Crea cerca di creare un nuovo format di evento, il connubio con Amazon.it ci dà spinta e ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Un valore aggiunto all’edizione 2020, una nuova rotta che può diventare un asset per il futuro" ha affermato Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, secondo cui si tratta di "un modo per evolvere rimanendo fedeli alla nostra mission: creare un crocevia di arte, cultura e commercio, per artisti, operatori e grande pubblico".