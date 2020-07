Amazon apre il negozio di mascherine: prezzi scontati anche sulle riutilizzabili

Amazon ha ufficialmente aperto il negozio di mascherine contro il Coronavirus. Il colosso degli e-commerce ha predisposto una pagina in cui è possibile portare a casa a prezzo ridotto i dispositivi di protezione individuale.

Collegandosi al negozio di mascherine di Amazon infatti ci si ritroverà di fronte a tre categorie: mascherine in tessuto riutilizzabili, mascherine per uso generico (monouso) e mascherine per uso medico (certificate). E' anche possibile scegliere le dimensioni delle confezione: si va da meno di 10 mascherine a più di 50 dpi, passando per le confezioni intermedie da 10-50 mascherine.

I prezzi sono vantaggiosi ed in alcuni casi anche inferiori ai 0,50 Euro imposti dal governo italiano. Ad esempio, una confezione da 50 mascherine chirurgiche può essere acquistata a 21,49 Euro, pari a 0,43 Euro cadauno, con consegna a casa prevista in 24 ore se si ordina nelle prossime ore.

Una confezione da 10 mascherine FFP2/KN95, che garantiscono una percentuale di filtrazione del 94%, invece, è disponibile a 26,90 Euro (pari a 2,89 Euro l'una).

Molto ampia anche la scelta sulle mascherine in tessuto riutilizzabili, disponibili in varie colorazioni.

Tutti i prodotti presenti nel negozio di mascherine beneficiano della spedizione Prime e di tutti i vantaggi previsti dal programma di sottoscrizione del colosso di Seattle. Per tutti i dettagli sulle mascherine da utilizzare vi rimandiamo alla nostra guida.