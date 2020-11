Amazon apre il negozio di Natale: decorazioni, maglioni e calendari dell'avvento

Come da protocollo, anche nel 2020 Amazon ha aperto il Negozio di Natale, che ci proietta nella stagione natalizia che prenderà il via il prossimo 27 Novembre con il Black Friday che ovviamente seguiremo su queste pagine indicando le migliori offerte.

Nel Negozio di Natale di Amazon, accessibile attraverso questo indirizzo, sono presenti davvero tantissimi oggetti che ormai da qualche anno sono entrati nella collettività in occasione del Natale.

Si va dai calendari dell’avvento, in cui figurano anche quelli di Ferrero, M&M’s e Kinder, alle decorazioni natalizie per interni ed esterni, che vi permetteranno di abbellire la casa ed i vostri ambienti. Non mancano ovvio le carte ed i biglietti regalo per impacchettare i regali da dare ai vostri carini maniera originale e simpatica.

E’ presente anche una sezione dedicata ai giocattoli, che Babbo Natale porterà sotto l’albero ai più piccoli, ed una sezione speciale dedicata ai maglioni natalizi, che un tempo erano popolari oltremanica ma da qualche anno lo sono anche da noi, per la contentezza di tutti.

Amazon propone anche dei buoni regalo particolari ed una sezione dedicata a cibi e bevande a tema natalizio. Non manca un focus sul Made in Italy ed il classico tool per scegliere i regali.