Amazon apre il Negozio di Natale: tante idee regalo per tutte le fasce d'età

Amazon inaugura oggi il Negozio di Natale, ormai divenuto uno strumento imprescindibile per tutti gli utenti che sono alla ricerca di idee regalo in vista della stagione natalizia.

Accedendo al negozio di Natale targato Amazon, infatti, è possibile accedere ad un'ampia gamma di categorie: si parte dalle decorazioni natalizie per arrivare ai calendari dell'avvento, passando per gli ormai immancabili maglioni di Natale che si sono fatti largo anche nel nostro paese da diversi anni, Secret Santa, i giocattoli ed idee regalo dalle piccole e medie aziende italiane, con cui Amazon collabora da sempre e che supporta anche con le sue iniziative promozionali.

Nella parte superiore dell'UI è possibile filtrare i prodotti scegliendo per chi si sta facendo l'acquisto. Amazon permette di ottenere consigli per tutte le fasce d'età, oltre che chiaramente per gli animali domestici.

Sempre nell'ottica della marcia d'avvicinamento al Natale, Amazon ha anche esteso il periodo per i resi al 31 Gennaio 2023 per gli acquisti effettuati dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2022. A riguardo, nelle condizioni il colosso di Seattle spiega che "per il periodo festivo del 2022, gli articoli restituibili acquistati tra il 1 Novembre ed il 31 Dicembre possono essere restituiti entro il 31 Gennaio 2023". Insomma, sembra essere davvero tutto pronto per la stagione più calda per gli acquisti.