Amazon apre il negozio di Natale: in vendita giocattoli e decorazioni

Sebbene manchino ancora diverse settimane alle festività, Amazon ha deciso di portarsi avanti col lavoro ed infatti ha già aperto, a 28 giorni dal Black Friday, il negozio di Natale, ormai diventato un classico in quanto ogni anno viene usato da migliaia di utenti che si affidano ad esso per decorazioni, carte regalo e giocattoli.

Il negozio è accessibile tramite questa pagina, in cui è possibile anche selezionare la persona a cui si vuole fare un regalo: Amazon consente di impostare filtri per donne, uomini, ragazzi, bambini da 8 a 12 anni, 4 a 7 anni, 1-3 anni, bebè ed anche animali domestici.

Nella parte alta è anche possibile visualizzare solo alcune categorie di prodotti. A parte la top 100 dei giocattoli, che potrebbe risultare utile per i genitori che vogliono fare una sorpresa ai loro figli, sono anche presenti decorazioni natalizie per la casa, carte e biglietti regalo, i più classici maglioni natalizi che da qualche anno sono diventati popolari anche in Italia, ed il calendario dell'avvento.

Si tratta senza dubbio di una sezione utile, soprattutto per le decorazioni natalizie. Molte di queste infatti sono spedite dalla Cina, ecco perchè è necessario partire con un pò di anticipo per riceverle in tempo e poter addobbare la propria casa al periodo più bello dell'anno.