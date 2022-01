Amazon apre il Negozio di San Valentino: tante idee regalo per lei e lui

Mancano poco più di 20 giorni al 14 Febbraio 2022, il giorno di San Valentino, ed Amazon come sempre è partita in anticipo con il suo classico "Negozio di San Valentino", che propone ai propri utenti un'ampia gamma di idee regalo in vista della festa degli innamorati.

E' possibile accedere al Negozio di San Valentino Amazon direttamente attraverso questo indirizzo.

Il colosso di Seattle consente di ottenere idee regalo e filtrarle. Le categorie presenti sono regali in offerta, regali per lei, regali per lui, idee per la cena di San Valentino, cioccolatini e dolci e regali romantici.

Non si tratta di una novità assoluta, in quanto l'e-commerce di Jeff Bezos anche in passato ha accompagnato i propri utenti con la scelta dei regali in vista delle festività più importanti: lo stesso è successo in occasione del Natale e l'Epifania, ed anche lo scorso anno Amazon aveva aperto il negozio dedicato per la Festa degli Innamorati.

Ovviamente consigliamo di consultare la pagina dei singoli prodotti per tutte le informazioni sulla data di consegna, ma visto che mancano ancora diverse settimanale al 14 Febbraio, non dovrebbero esserci troppi problemi con l'arrivo a casa del regalo per la vostra persona cara. Ce ne sono davvero per tutti i gusti!