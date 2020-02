Amazon apre il negozio di San Valentino: tanti regali per lui e lei

Come da protocollo, con l'approssimarsi del San Valentino, Amazon ha aperto il negozio dedicato alla festa degli innamorati del prossimo 14 Febbraio. Il colosso di Seattle ha seguito la falsariga di quanto fatto con Natale ed ha aperto uno store digitale contenente tantissime idee regali.

Il negozio di San Valentino di Amazon è diviso in due sezioni: per lui, in cui sono contenute tutte le idee regalo da fare al proprio fidanzato, e per lei che è dedicato ai ragazzi che intendono affidarsi al colosso di Seattle per acquistare un regalo da dedicare alla propria amata.

Gli articoli sono davvero tanti, ed includono anche cuscini personalizzati, ciabatte, protafogli, gioielli, scarpe ed in generale anche alcuni gadget simpatici. Sono anche presenti delle cover personalizzate per iPhone 7 ed 8 su cui è possibile applicare una fotografia, ma anche i gadget classici dell'e-commerce di Jeff Bezos, tra cui l'Amazon Fire TV Stick 4K, gli Amazon Echo ed altro. Non mancano chiaramente i cofanetti di film e serie tv, su cui però al momento non abbiamo da segnalare grosse promozioni.

Dal momento che non tutti sono spediti direttamente da Amazon, consigliamo però di applicare il filtro "Prime" dalla casella in alto a destra per assicurarvi che il regalo arrivi in tempo per il 14 Febbraio.