Amazon apre a New York il negozio che vende solo prodotti con 4 stelle di valutazione

A poco più di due anni dall'inaugurazione del primo punto vendita Amazon Go, il colosso degli e-commerce continua a puntare sul comparto retail, al fine di espandere la propria presenza nel mercato della vendita beni oltre il digitale.

Da qualche giorno ha aperto i battenti a New York, per la precisione a Spring Street, tra Crosby e Lafayette, il nuovo punto vendita "Amazon 4-Star". Come suggerisce il nome, nel negozio saranno presenti tutti prodotti che hanno ricevuto sulla variante online del catalogo almeno quattro stelle di valutazione.

Si tratta di un approccio particolare al commercio fisico, in quanto mai prima d'ora le vendite di prodotti si erano basate sulle recensioni ottenute sugli e-commerce.

Nel punto vendita sarebbe anche presente una sezione trending, la controparte fisica delle classifiche di vendita contenenti i prodotti maggiormente acquistati per ogni categoria.

Su ognuno dei prodotti a fianco del prezzo, Amazon ha provveduto ad inserire una delle recensioni scritte dagli utenti in rete e che hanno contribuito alla media di 4 stelle.

Amazon è stata tra le principali compagnie del web a combattere contro il fenomeno delle recensioni false, acquistate per pacchetti da alcuni rivenditori per incrementare le vendite dei prodotti. Di recente però è emerso il caso delle tangenti versate nelle casse di alcuni dipendenti per far rimuovere quelle negative.