Amazon, apre il nuovo centro di distribuzione di Rovigo: 900 nuovi posti di lavoro

Amazon ha annunciato che lunedì 21 Settembre aprirà i battenti il nuovo centro di distribuzione di Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo. Si tratta del quinto centro di distribuzione aperto in Italia dopo Castel San Giovanni, Passo Corese, Vercelli e Torrazza Piemonte.

Questo nuovo centro porterà alla creazione di 900 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall'apertura, oltre che all'estensione della rete logistica per fare fronte alla domanda da parte dei clienti italiani. Amazon ha anche affermato che il nuovo centro di distribuzione supporterà le piccole e medie imprese che si appoggiano al servizio "Logistica di Amazon".

Inoltre, non appena le normative Covid lo consentiranno, Amazon lancerà il suo programma di tour guidati anche in questo nuovo centro, che è caratterizzato da una struttura sostenibile che integra vari sistemi di risparmio energetico. Sono presenti impianti fotovoltaici per una potenza di oltre 2 MW, sistemi per la riduzione dei consumi energetici, luci a led per l'illuminazione, un impianto per il raffreddamento e riscaldamento degli ambienti, fornitura di acqua calda senza l'uso di gas metano e serramenti che favoriscono l'isolamento termico.

Il nuovo sito è equipaggiato con la più avanzata tecnologia di Amazon Robotics che assisterà i dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni rendendo il loro lavoro efficiente.