Amazon: apre nuovo deposito di smistamento in Lombardia

Amazon, il colosso delle vendite online, si sta espandendo sempre più sul nostro territorio, nonostante le recenti polemiche in merito al trattamento dei lavoratori. Infatti, oggi arriva l'annuncio dell'apertura di un nuovo deposito di smistamento in Lombardia, che servirà per velocizzare le consegne.

Il nuovo deposito si trova a Burago di Molgora in provincia di Monza e Brianza e rientra nel piano di investimenti di oltre 800 milioni iniziato nel 2010. Questo si va ad affiancare alle recenti aperture delle strutture presenti a Torrazza Piemonte e Casirate e dovrebbe contribuire a garantire consegne più veloci sul suolo italiano. Inoltre, si cercherà anche di migliorare il servizio di logistica legate alle aziende che utilizzano la piattaforma. Si tratta di una struttura da più di 5000 metri quadrati, che creerà circa 70 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato in merito: "Il deposito di Burago di Molgora rafforzerà la nostra rete logistica, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon. [...] Con questo nuovo deposito, inoltre, le aziende di consegna locali indipendenti potranno far crescere la loro attività, in quanto Amazon fornirà loro la tecnologia più avanzata per effettuare le consegne".