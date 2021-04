Amazon apre un salone da parrucchiere a Londra, basato sulla realtà aumentata

I negozi Amazon Go sono ormai entrati nella collettività delle persone ed hanno praticamente reinventato il modo di fare la spesa al supermercato. Ebbene, ora il colosso di Seattle intende fare lo stesso con i saloni da parrucchiere.

La compagnia di Jeff Bezos infatti ha scelto East London come sede del suo primo salone dove i clienti possono provare varie colorazioni per i loro capelli, ma in maniera virtuale.

All'interno del concept store infatti sono presenti dei tablet touch incorporati negli specchi, con tanto di barra dei colori, che mostrano in tempo reale un'anteprima delle nuove tinture dei capelli. Un'esperienza futuristica a 360°, quindi, che permette di provare live (seppur virtualmente) le numerose colorazioni a disposizione del salone, in modo tale da evitare scelte avventate.

L'intero salone di basa su un nuovo sistema d'acquisto battezzato "point and learn" da Amazon che consente ai clienti di indicare i prodotti su uno scaffale per visualizzare tutte le informazioni pertinenti. Inoltre i visitatori, dopo aver scelto i prodotti nel negozio, potranno acquistarli scansionando il codice QR che reindirizza direttamente alle pagine di Amazon.

Ovviamente, il salone offrirà anche i servizi "classici" ed è frutto di una collaborazione con i professionisti di Neville Hair and Beauty.

Amazon, insomma, punta a rivoluzionare in maniera sostanziale tutto il comparto retail dei negozi.