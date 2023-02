Amazon apre la settimana di San Valentino con uno sconto su un TV Hisense ULED UHD

Mentre partono le nuove offerte solo online di Unieuro, anche Amazon in giornata odierna propone una serie di sconti molto interessanti. Segnaliamo, nella fattispecie, una riduzione dell'8% su un TV ULED UHD 4K Hisense da 65 pollici.

Si tratta del 65U71HQ, che può essere acquistato a 922,99 Euro, l'8% in meno rispetto ai 999 Euro imposti dal produttore. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 76,92 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Nella scheda prodotto Amazon viene indicata la disponibilità solo per due unità, ma ne sono in arrivo ulteriori.

Il televisore è dotato di un pannello da 65 pollici ULED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e pannello VA. A livello software è garantita la compatibilità con Alexa e Google Assistant ed è presente un telecomando che garantisce l'accesso diretto a 12 piattaforme, tra cui Prime Video di Amazon, Netflix, Disney+ e RaiPlay. Presente ovviamente anche il supporto al digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, oltre che la certificazione lativù 4K. Per quanto concerne il gaming, l'ingresso hDMI 2.1 4K offre l'ALLM, VRR 4K a 120Hz ed eARC, mentre il comparto audio è composto da altoparlanti da 20W con supporto Dolby Atmos e DTS Virtual:X con supporto Bluetooth.