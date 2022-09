Amazon apre la settimana scontando uno smartphone OnePlus fino al 25%

Si apre la settimana di sconti su Amazon, e questa volta tocca ad uno smartphone a marchio OnePlus che può essere acquistato ad un prezzo davvero molto conveniente, tenendo conto del costo di listino che è imposto dal produttore. Protagonista è OnePlus Nord CE, nelle varianti con 8 e 12 gigabyte di RAM e 256 e 128 gigabyte di memoria interna.

Smartphone Oneplus in offerta su Amazon

Di seguito gli sconti:

OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Argento (Silver Ray): 299,99 Euro (399 Euro)

OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void): 299,99 Euro (399 Euro)

OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink): 309,99 Euro (399 Euro)

OnePlus Nord CE 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink): 239,99 Euro (329 Euro)

Il risparmio tocca quindi fino il 25% rispetto al prezzo di listino, ed è indubbio che si tratta di un prezzo davvero molto conveniente, tenendo conto di quello consigliato.

Amazon specifica che le promozioni saranno disponibili per i prossimi 8 giorni a partire da oggi, o fino ad esaurimento scorte disponibili, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.