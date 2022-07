Amazon apre la settimana con sconti su smartphone OnePlus e Xiaomi Band 6

Mentre Unieuro lancia le nuove offerte solo online, Amazon apre la settimana con una serie di sconti molto interessanti sui prodotti hi-tech. In questo caldo lunedì di Luglio 2022, segnaliamo due offerte su prodotti per il mobile.

Protagonisti sono OnePlus Nord 2 5G e Xiaomi Mi Smart Band 6, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Di seguito gli sconti:

OnePlus Nord 2 5G Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, 5G 12GB RAM 256GB, Blu (Blue Haze): 358,94 Euro (499 Euro)

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 34,95 Euro (44,99 Euro)

Su OnePlus Nord 2 5G è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, da 71,79 Euro al mese. Su Xiaomi Mi Band 6, invece, non è possibile scegliere il pagamento a rate anche a causa dell'importo basso.

Il consiglio comunque è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, dal momento che le unità a disposizione potrebbero andare sold out nel giro di pochi minuti. Nessuna informazione nemmeno sulla data di scadenza delle offerte.

Si applicano chiaramente tutte le condizioni classiche per il reso.