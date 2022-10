Amazon, arriva il Fanshop con il merchandising delle squadre di calcio e basket

In attesa di scoprire le offerte del Prime Day 2022 di Amazon, che prenderà il via il prossimo 11 Ottobre 2022, e che ovviamente seguiremo su queste pagine riportando le migliori offerte, segnaliamo un'aggiunta che potrebbe essere sfuggita a molti.

E' infatti disponibile anche in Italia l'Amazon Fanshop: si tratta di un hub che è già stato lanciato da tempo all'estero e come suggerisce il nome permette di acquistare merchandising e gadget della propria squadra del cuore.

Al momento del primo login, infatti, vi verrà chiesto per quale squadre simpatizzate o tifate ed automaticamente saranno mostrati tutti i gadget della squadra in questione. Si spazia dall'abbigliamento alle tazze, passando per prodotti sportivi ed accessoristica di vario tipo.

Tramite l'apposito menù è possibile cercare le squadre tra quelle di dodici campionati: calcio italiano, calcio spagnolo, calcio inglese, calcio tedesco, calcio francese, altre squadre, ma è interessante notare come copra anche il campionato italiano, spagnolo, francese e tedesco di basket.

Ricordiamo che, sempre in vista dell'evento della prossima settimana, Amazon regala un buono sconto da 10 Euro che può essere speso proprio per gli acquisti da effettuare durante la 48 ore di promozioni. I dettagli della promozione sono disponibili direttamente nella notizia allegata, che abbiamo linkato poco sopra.