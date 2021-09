Amazon, arriva in Italia il Career Day: previste 500 assunzioni a tempo indeterminato

Amazon ha annunciato l'arrivo in Italia del Career Day, l'evento virtuale di recruiting che si terrà il prossimo 16 Settembre 2021 a partire dalle ore 10:30 in diretta streaming sul sito dedicato di Amazon. Si tratta di uno degli eventi più importanti a livello europeo per chi è alla ricerca di lavoro.

Contestualmente a tale evento, Amazon ha annunciato la ricerca di oltre 500 nuovi profili per altrettante posizioni di lavoro a tempo indeterminato in tutto il paese, che si andranno ad aggiungere alla forza lavoro attualmente composta da 12.500 dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Il 16 Settembre gli interessati potranno collegarsi per seguire i panel a cui parteciperanno il nuovo CEO di Amazon Andy Jassy e Mariangela Marseglia, la vice president e country manger di Amazon Italia e Spagna. Nel corso dell'evento saranno proposte circa 300 sessioni di career coaching individuale, in cui i recruiter di Amazon saranno a disposizione degli utenti per dare suggerimenti e consigli utili su come affrontare la ricerca di lavoro, rivedere il curriculum e scoprire maggiori dettagli sui profili di cui è alla ricerca Amazon.

La compagnia americana evidenzia che le nuove posizioni si rivolgono a persone con ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità e le assunzioni saranno aperte in tutta Italia.