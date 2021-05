Amazon, arriva in Italia il pagamento in contanti: ecco come funziona

Nelle ultime ore sempre più utenti stanno segnalando l'arrivo di una piacevole novità su Amazon Italia: la possibilità di effettuare il pagamento in contanti degli ordini online. Partiamo col dire che che al momento ancora non è disponibile per tutti, ma il fatto che il lancio sia vicino è dimostrato anche da altro.

Amazon infatti ha già attivato la pagina relativa al pagamento in contanti di Amazon dove sono presenti tutte le informazioni del caso.

Il procedimento è molto semplice: basta effettuare un ordine seguendo la procedura classica su Amazon e quindi selezionare come metodo di pagamento "Paga in contanti nel punto vendita più vicino".

A questo punto basta rivolgersi entro 48 ore in uno dei punti aderenti con il codice ricevuto via mail e la somma richiesta. Amazon provvederà alla spedizione ed alla consegna secondo i tempi previsti.

La lista dei punti vendita che consentono di effettuare il pagamento in contanti può essere consultata direttamente a questo indirizzo: Amazon nella medesima pagina sottolinea che sono 4.3000 i punti Western Union sparsi sul territorio nazionale, ed al momento sono gli unici che consentono di accedere all'opzione. Conoscendo l'ecommerce però è facile intuire che nelle prossime settimane la rete venga estesa, come avvenuto in passato con il ritiro dei resi o le consegne non a casa.