Amazon, arriva in Italia ReCommerce: il servizio di permuta per gli smartphone usati

Amazon ha lanciato in Italia Recommerce, un servizio che permette di permutare i propri smartphone usati. Il colosso di Jeff Bezos si affida ad una piattaforma di terze parti, di Recommerce Group, ed ha delle linee guida molto rigide che vengono adottate al momento della valutazione.

Una volta effettuata la richiesta attraverso la pagina di Recommerce, basta seguire le istruzioni via mail ed attendere che il team dedicato esamini il dispositivo. Per la valutazione finale saranno presi ad esame tre parametri: l'aspetto esteriore (che può essere valutato come "perfetto", "buono" e "danneggiato", l'accensione (se lo smartphone si accende o no), il funzionamento del display e dei pulsanti e, nel caso degli iPhone, l'eventuale disattivazione della feature "Trova il mio iPhone".

Amazon si impegna ad effettuare il rimborso entro 48 ore dalla convalida del ritiro, che è completamente gratuito. Ovviamente, tutti i dati personali verranno cancellati dal dispositivo.

Per fare un esempio del valore assegnato ai dispositivi, per un Galaxy S9 da 64 gigabyte è possibile ricevere fino a 139 Euro, per un S8 fino a 104 Euro, per un iPhone 8 da 64 gigabyte massimo 152 Euro e per un iPhone 7 da 32 gigabyte massimo 80 Euro.

Per effettuare la prova basta semplicemente inserire il modello o codice IMEI del dispositivo nell'apposito campo.