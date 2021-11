Amazon, arriva uno sconto del 59% sul pieghevole Motorola RAZR

Il periodo è quello del Black Friday anticipato di Amazon, ma non sono attive solamente quel tipo di promozioni sul noto portale e-commerce. Infatti, quest'ultimo offre molteplici altri sconti, ad esempio quello relativo allo smartphone pieghevole Motorola RAZR.

Più precisamente, il dispositivo viene ora proposto a 652 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale ufficiale legato alla società di Andy Jassy, precedentemente il costo dello smartphone era pari a 1.599 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che è possibile risparmiare 947 euro, ovvero che è attivo uno sconto del 59%.

Certo, c'è da dire che già in passato Motorola RAZR è sceso a prezzi simili. Inoltre, non si sta facendo riferimento esattamente al più recente dei dispositivi approdati sul mercato. Tuttavia, capite bene che un'offerta di questo tipo può risultare interessante per coloro che si sono persi le occasioni precedenti, in quanto risulta difficile trovare uno smartphone pieghevole a un prezzo simile.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per appassionati o collezionisti che hanno l'intenzione di mettere le mani su un foldable senza avvicinarsi troppo alla soglia dei 1.000 euro, considerando anche il fatto che il dispositivo ormai non è più presente su portali come quelli di MediaWorld. Inoltre, lo smartphone verrebbe venduto a 949 euro da Unieuro, ma al momento in cui scriviamo non risulta disponibile.