Amazon, arrivano in Italia i nuovi Echo Dot ed Echo Studio

Si arricchisce ulteriormente la lista di prodotti Amazon disponibili in Italia. Quest'oggi, il colosso di Seattle rende disponibili nel nostro paese i nuovi Echo Dot ed Echo Studio, che possono essere ordinati già da ora e per cui viene garantita la consegna nel giro di pochi giorni.

Di seguito il nuovo listino:

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Bianco ghiaccio: 59,99 Euro

| Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Bianco ghiaccio: 59,99 Euro Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue: 69,99 Euro

| Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue: 69,99 Euro Echo Studio | Il nostro altoparlante con il migliore audio di sempre, con Dolby Atmos e Alexa | Bianco ghiaccio: 199,99 Euro

Su Amazon Echo Dot di quinta generazione, è disponibile il pagamento in cinque rate da 12 euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita per sabato 22 Ottobre 2022. La stessa opzione è disponibile anche per il modello con l'orologio, in cinque mensilità da 14 Euro al mese però.

Per quanto riguarda Echo Studio, invece, non è disponibile il pagamento a rate, ma solo in un'unica soluzione da 199,99 Euro. La consegna anche in questo caso è garantita per sabato 22 ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.