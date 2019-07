Amazon, arrivano in Italia i pagamenti da conto corrente bancario

Amazon ha ufficialmente confermato ai colleghi di Tariffando l'arrivo in Italia del nuovo metodo di pagamento che consente di pagare gli ordini tramite conto corrente bancario. La novità si aggiunge a carta di credito, debito, buoni regalo e ricariche in cassa, che sono già accettate da tempo.

Il negozio online spiega, in una pagina dedicata, che gli addebiti saranno effettuati tramite il circuito SEPA (Single Euro Payments Area), che mira ad unificare i pagamenti senza l'utilizzo di contanti nella zona Euro.

I dati del conto si potranno aggiungere direttamente nelle impostazioni dell'account, dove sarà chiesto agli utenti l'IBAN ed il codice BIC, oltre che il nome dell'intestatario. Il servizio attualmente ancora non è disponibile per tutti gli utenti, e dal momento che è in fase di roll-out potrebbe restituire qualche messaggio d'errore a coloro che tentano di inserire le informazioni richieste.

Amazon sottolinea anche che l'addebito avverrà alla spedizione degli articoli, ed inizialmente non tutti i prodotti beneficeranno del nuovo servizio di pagamento.

E' possibile anche annullare il mandato di addebito diretto SEPA tramite la sezione "opzioni di pagamento" presente ne "il mio account". Tale procedura non influirà in alcun modo sugli ordini ancora non spediti.

Una novità molto interessante, che sarà accolta favorevolmente da molti utenti.