Amazon, arrivano le Offerte di Settembre: sconti su smartphone, TV e altro

In seguito all'offerta su Samsung Galaxy S20+, Amazon torna a lanciare delle promozioni interessanti in ambito tecnologico. Questa volta non ci riferiamo a un singolo prodotto, bensì a un'iniziativa, chiamata "Offerte di Settembre", che coinvolge diverse categorie.

Più precisamente, come potete vedere sul sito ufficiale di Amazon Italia, si va dagli smartphone ai televisori, passando per notebook, smartwatch e molto altro. Per darvi un'idea delle offerte lanciate dalla versione nostrana del portale dell'azienda di Jeff Bezos, abbiamo effettuato una selezione di prodotti.

Offerte di Settembre 2020 Amazon Italia - Smartphone

Samsung Galaxy M31: 259,90 euro (in precedenza 279,90 euro);

Apple iPhone 11 Pro 64GB: 999 euro (prima 1189 euro);

Xiaomi Mi 10 Lite 5G: 289,99 euro (in precedenza 369,90 euro).

TV

TCL 55C711 QLED 4K: 649,99 euro (prima 699,99 euro, offerta a tempo limitato);

Hisense H32BE5000: 139 euro (in precedenza 179 euro);

Samsung QE50Q64TAUXZT: 659,99 euro (prima 849 euro, promozione a tempo limitato).

Notebook

Huawei MateBook 14 2020: 1099 euro (in precedenza 1299 euro, offerta esclusiva Prime);

Lenovo IP 3 15ADA05 IdeaPad 3: 399 euro (prima 429 euro);

Huawei MateBook X Pro 2020: 1699 euro (in precedenza 1999 euro, promozione esclusiva Prime).

Smartwatch

Huawei Watch GT (Elegant Edition, 42 mm): 99,40 euro (prima 232,05 euro);

UMIDIGI Uwatch3: 28,88 euro (in precedenza 39,99 euro);

Huawei Watch GT 2 (Refined Gold, 42 mm): 189,90 euro (prima 199,99 euro).

Chiaramente, le offerte riportate sono solamente a titolo di esempio. Durante l'iniziativa, che parte oggi 31 agosto 2020 e durerà fino al 7 settembre, ci saranno molte altre promozioni. Ad esempio, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla pagina delle offerte lampo.