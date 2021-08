Amazon, in arrivo sconti fino al 30% sui prodotti Warehouse

Insieme alle già annunciate "Offerte di Settembre", che partiranno il 30 agosto 2021, prenderà il via anche un'altra iniziativa promozionale per quel che riguarda la versione italiana del portale ufficiale di Amazon. Infatti, ci saranno sconti fino al 30% sui prodotti di Amazon Warehouse.

Per chi non lo sapesse, in questi casi l'azienda di Andy Jassy (sì, Jeff Bezos non è più il CEO) propone promozioni legate a prodotti usati, con confezione aperta o di seconda mano, come potete leggere nella pagina ufficiale dedicata a Warehouse. Questo tuttavia non significa che non sia possibile trovare delle ottime occasioni: chi sa dove guardare potrebbe potenzialmente fare dei buoni affari puntando sugli sconti Warehouse, come ben sanno gli utenti che sono soliti usufruire spesso di queste promozioni.

In ogni caso, l'iniziativa promozionale prenderà il via contestualmente alle succitate "Offerte di Settembre". In parole povere, gli sconti inizieranno dalla mezzanotte del 30 agosto 2021, proseguendo fino alle ore 23:59 del 7 settembre 2021. Lo sconto del 30% sul prezzo verrà applicato direttamente in fase di acquisto, ovvero nel carrello.

Insomma, a partire dal 30 agosto 2021 potrebbe interessarvi tenere monitorata la pagina di Amazon dedicata ai prodotti Warehouse: potreste trovare ciò che fa per voi a prezzo scontato.