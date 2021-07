Amazon, aspirapolvere a metà prezzo: l'alternativa al Dyson per chi ha animali

Dopo aver lanciato diversi sconti legati al mondo smartphone, Amazon Italia ha deciso di concentrarsi su un altro tipo di prodotto con le sue promozioni. Infatti, il noto portale e-commerce ha messo in sconto un aspirapolvere, che viene venduto a metà prezzo.

Più precisamente, il modello Hoover FD22RP011 viene proposto a 99,99 euro su Amazon Italia (tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori). Stando a quanto si può leggere nella versione ufficiale nostrana del portale dell'azienda di Andy Jassy, generalmente l'aspirapolvere senza fili costerebbe 199,90 euro. In parole povere, lo sconto è del 50%, ovvero di 100 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.

Questa variante dell'aspirapolvere si chiama "ALLERGY & PETS", in quanto è pensata per aspirare senza troppi problemi gli eventuali peli di animali sparsi per l'abitazione. L'autonomia stimata è pari a 25 minuti, quindi si può pulire la casa senza dover costantemente cambiare presa di corrente. Per il resto, a qualcuno potrebbe interessare il fatto che si tratta di un prodotto "due in uno": in parole povere, si può "trasformare" in un aspirapolvere portatile.

In ogni caso, il modello coinvolto può per certi versi essere definito un'alternativa a un Dyson per chi ha animali domestici. Chiaramente si tratta di un aspirapolvere più economico rispetto a quelli che generalmente vengono venduti dal noto brand, ma non sembra essere un caso il fatto che cercando "dyson" su Amazon questo prodotto venga indicato, perlomeno al momento in cui scriviamo, come il "Più venduto".