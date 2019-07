Amazon assume ancora in Italia: creerà 1.000 posti di lavoro nel 2019

Amazon continua ad investire nel nostro paese. La società di Seattle ha annunciato che entro la fine dell'anno creerà oltre 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, che porterà ad una crescita della forza lavoro a 6.500 dipendenti dai 5.500 di fine 2018.

Le nuove opportunità lavorative sono destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livello di competenza, ed includono ingegneri, sviluppatori software, operatori di magazzino ed esperti di marketing, senza dimenticare coloro che sono alla ricerca della prima esperienza lavorativi.

Molti dei ruoli saranno disponibili anche nel nuovo centro di distribuzione inaugurato ieri a Torrazza Piemonte, ma è prevista anche l'espansione di quello di Castel San Giovanni, Passo Corese e Vercelli, senza dimenticare il centro di smistamento di Casirate d'Adda, il customer service di Cagliari ed i depositi di smistamento distribuiti in tutto il paese e nel centro direzionale di Milano.

Mariange Marseglia, la country manager di Amazon Italia, spiega che "i nostri investimenti in Italia stanno crescendo rapidamente e siamo entusiasti di poter creare nuovi posti di lavoro in tutto il Paese. Questi 1.000 nuovi colleghi ci supporteranno per migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti: offrendo una selezione più ampia, maggiore convenienza e consegne più veloci sia per i prodotti venduti direttamente da Amazon, sia per quelli venduti dalle migliaia di PMI italiane e dagli artigiani che si affidano ad Amazon per espandere le proprie vendite in Italia e all’estero. Per raggiungere questi obiettivi, siamo impegnati a investire in un'infrastruttura logistica sempre più ampia, e a trovare talenti per le nostre diverse aree di business, inclusa la ricerca e sviluppo. Sappiamo di essere ancora al Day 1 e questo ci porta a moltiplicare il nostro impegno a innovare per i clienti e le piccole e medie imprese italiane”.