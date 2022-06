Amazon assume ancora in Italia: entro fine 2022 creerà 3mila nuovi posti di lavoro

Amazon rilancia ancora sull’Italia. La VP Country Manager di Amazon Italia e Spagna, Mariange Marseglia, ha annunciato che entro la fine del 2022 il colosso degli e-commerce creerà 3mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.

Con questa nuova operazione, Amazon porterà la forza lavoro complessiva perle sue 50 sedi da 14mila ad oltre 17mila dipendenti.

Come spiegato nella nota di Amazon, le posizioni disponibili abbracciano vari ambiti: dal commerciale all’operation manager a supporto delle Piccole e Medie Imprese, ma anche lo sviluppo software, marketing, finanza ed attività i ricerca sulle nuove tecnologie, senza dimenticare il prelievo e spedizione delle merci.

Amazon in questo modo diventa la realtà privata ad aver creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi dieci anni. Nel comunicato la società americana rivendica di aver creato occupazione stabile anche in aree solitamente caratterizzate da alti livelli di disoccupazione: al Centro e Sud Italia sono ora impiegate 5mila persone a tempo indeterminato.

“Sono orgogliosa di confermare il nostro impegno nel supportare l’economia italiana, con la creazione di 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel nostro paese”, dichiara Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon Italia e Amazon Spagna.“Amazon è diventata una delle più grandi creatrici di posti di lavoro in Italia, offrendo all’interno dell’azienda, in tutto il Paese, opportunità professionali stabili e ben remunerate. È particolarmente importante sottolineare che si tratta di lavori di qualità, come certificato nel 2021 e confermato nel 2022 dal Top Employers Institute, che premia la qualità dei luoghi di lavoro, le opportunità formative e i piani di carriera offerti ai lavoratori in Italia”.

Lo scorso anno, Amazon ha anche alzato gli stipendi in Italia dell’8%.