Amazon Astro, il suo principale compito è... portare birre in giro per casa!

Lo scorso settembre, Amazon ha svelato il robot Astro, un bizzarro device casalingo che unisce il meglio degli smart display dell'azienda con i classici robot casalinghi. Visto il costo proibitivo, di Amazon Astro si erano perse le tracce fino ad oggi, quando un'unità del robot è comparsa in rete impegnata in un'occupazione decisamente particolare.

Nelle ultime settimane, infatti, le prime foto e i primi video di Amazon Astro sono comparsi in rete, e documentano il piccolo robot svolgere i compiti più strani. Per esempio, come potete vedere dai video in calce e in cima a questa notizia, pare che gli utenti americani si stiano divertendo a rendere Astro un fattorino domestico che consegna birre, facendo trasportare al robot la bevanda in lattina dalla cucina al salotto quando desiderato.

L'unico problema, in questo caso, è che Amazon Astro non ha "braccia", quindi non può raccogliere in autonomia la bevanda, che deve essere posizionata nell'apposito scompartimento del robot dall'utente o da un altro membro della sua famiglia.

Un altro utente, l'insegnante della Floria Matthew Nereim, è persino stato intervistato da Bloomberg riguardo al suo rapporto con il robot domestico di Amazon, ed ha spiegato che adorato utilizzare Astro per giocare con il proprio cane, anche se un simile utilizzo, specie con animali di grossa taglia, potrebbe compromettere il device.

Nereim ha spiegato che "Astro è come il tuo piccolo R2-D2 personale" e che "i miei amici e la mia famiglia pensano sia divertentissimo. Mi dicono: ma questa cosa ti segue?". L'insegnante ha anche ammesso però che Astro soffre di alcuni bug, faticando per esempio a riconoscere la sua stazione di ricarica, soprattutto quando questa è posizionata vicino alle scale.

Inoltre, sempre per ammissione di Nereim, il prezzo di 1.499 Dollari di Astro è troppo alto, e andrebbe probabilmente dimezzato per renderlo un dispositivo veramente utile alle famiglie. Intanto, però, Amazon Astro è uno dei migliori robot casalinghi del 2021.