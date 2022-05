Amazon dà il via alla ASUS Week: 5 computer portatili in offerta, 2 con RTX 3050

Oltre al lancio della LG Week, nella mattinata odierna abbiamo assistito anche all’avvio della ASUS Week su Amazon con diverse offerte su computer portatili per ogni fascia di prezzo: si parte da un Chromebook low-cost e si arriva anche a modelli da gaming dotati di scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050.

Sconti Amazon ASUS Week su computer portatili

Asus Chromebook C204MA#B08CKXWLP6, Notebook con Monitor 11.6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N4020, 4GB LPDDR4, 64GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Rugged Design, Grigio Scuro: 159 Euro

ASUS Laptop E510MA , Notebook in Alluminio Ruotabile 180°, 15,6" FHD Anti-Glare, 1.57 kg, Intel Celeron N4020, RAM 4GB, 256GB SSD PCIE, Win 11 Home S, Bianco: 279 Euro

ASUS ZenBook 14 UX425EA#B098XW67WY, Notebook in Alluminio, 1.2 kg, 14" FHD Anti-Glare, Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE + 32GB Optane, Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Grigio scuro: 799 Euro

ASUS VivoBook Pro 15 K3500PC#B098XW3NKC, Notebook in Alluminio, 1.6 kg, 15,6" OLED FHD Glossy Pantone Validated, Intel i7-11370H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 10: 999 Euro

ASUS TUF Dash F15 FX516PE#B09HBXLWL2, Notebook Gaming, 15,6" FHD Anti-Glare 144Hz, Intel Core i7-11370H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Windows 10 Home: 1.129 Euro

Notiamo grazie a Keepa che tutti i laptop sono al prezzo più basso di sempre, eccetto per il più potente ASUS TUF Dash F15; in altri termini, generalmente si tratta di occasioni imperdibili se state cercando un computer portatile a prezzi più accessibili. Ogni computer portatile citato è venduto e spedito da Amazon con consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime. Il pagamento, dunque, potrà essere effettuato a rate con Cofidis.

Al di fuori dell’ASUS Week troviamo anche un altro laptop da gaming ASUS con RTX 3050 in offerta.