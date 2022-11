Amazon all'attacco: due Echo Show 5 con Philips Hue al 61% in meno

Amazon già passa all’assetto offensivo in vista del Black Friday 2022: assieme agli Echo Dot in offerta al 70%, sul portale di e-commerce risultano disponibili due Echo Show 5 con Philips Hue al 61% in meno, in un bundle imperdibile per coloro che vogliono nuovi device per la casa intelligente.

La spinta verso la domotica avviene grazie a questa iniziativa promozionale, che consente di acquistare 2 Echo Show 5 di 2ª generazione e una lampadina LED Philips Hue White a un prezzo molto interessante, inferiore rispetto all’acquisto separato di ben 91,99 euro:

Kit Casa Intelligente: 2 dispositivi Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite + Philips Hue White Lampadina | La tua Casa diventa più Intelligente, per ottimizzare il consumo energetico: 73,98 euro (191,97 euro)

Osservando lo storico dei prezzi offerto da Keepa, notiamo dunque che si tratta del prezzo più basso di sempre per questo pacchetto di dispositivi. Ovviamente, a occuparsi di vendita e consegna è il gigante di Seattle, il quale garantisce la consegna in pochi giorni sia agli utenti Prime, sia a coloro che non hanno acquistato tale abbonamento.

La medesima offerta vale anche per gli Echo Show nelle colorazioni Bianco e Blu, oltre alla combo Echo Show con Meross Smart Plug.

Parlando sempre di prodotti della Grande A in offerta, ci sono anche gli auricolari Echo Buds di seconda generazione a metà prezzo.