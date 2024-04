Amazon Audible in OFFERTA: se lo prendi ora il primo mese è gratuito!

Amazon Audible ti permette di scegliere tra oltre 70.000 storie con 30 giorni di abbonamento gratuito. Dopodiché, il costo è di 9,99 €/mese. Puoi cancellare l'abbonamento quando vuoi.

Per quanti non lo sapessero Audible è uno dei principali produttori e fornitori di contenuti narrativi audio di qualità: audiolibri, podcast e serie audio. Società Amazon, Audible ha milioni di clienti in tutto il mondo che sono abbonati a uno dei servizi localizzati in diversi mercati del mondo.

I clienti di Audible scaricano quasi 4 miliardi di ore di contenuti audio ogni anno e li ascoltano attraverso una vasta gamma di dispositivi supportati.

In Italia, il catalogo Audible comprende oltre 60.000 titoli per un totale di più di 200.000 ore di ascolto.

Audible non si limita a distribuire audiolibri e podcast già esistenti, ma produce anche contenuti originali, come per esempio la famosissima serie di Harry Potter letta dal doppiatore Francesco Pannofino.

Il catalogo di audiolibri Audible è molto variegato. Puoi trovare titoli di ogni genere: thriller, fantasy, young adult, audiolibri per bambini, romanzi rosa, grandi classici della letteratura, saggi di storia e attualità, biografie di personaggi famosi. Anche per quanto riguarda i podcast e le serie audio l’offerta è molto ampia: true crime, sci-fi, crescita personale, corsi di lingua, divulgazione, informazione.

