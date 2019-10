Amazon aumenta l'importo del buono regalo sull'acquisto di fumetti

Piacevole sorpresa quest'oggi su Amazon. Il colosso di Jeff Bezos infatti ha deciso di aumentare il valore del buono regalo lanciato in occasione del Lucca Comics and Games 2019.

Rispetto all'annuncio iniziale, arrivato ad inizio mese, il buono passa da 5 a 7 Euro.

Per accedere alla promozione basta effettuare, entro le 23:59 del 3 novembre 2019, un ordine di importo pari o superiore a 15 Euro scegliendo tra la selezione di titoli presenti nella pagina dedicata ed in quelle successive.

Il buono sarà inviato tramite mail al momento della spedizione dell'ordine, e potrà essere utilizzato fino al giorno 18 Dicembre 2019 su acquisti effettuati su Amazon in tutte le categorie di prodotti, inclusi libri cartacei ed esclusi ebook e Kindle Store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 ed in generale contenuti o prodotto digitali.

L'iniziativa arriva in occasione del Lucca Comics And Games, ed infatti nella sezione dedicata è presente una selezione di fumetti candidati all'Amazon Comics Awards che sarà consegnato alla manifestazione toscana in programma dal 30 Ottobre al 3 Novembre a Lucca. Amazon sarà presente con uno stand denominato Amazon Box of Passions, dove sarà possibile votare il proprio fumetto preferito, ricevere un gadget esclusivo e scoprire altre sorprese.

Si tratta di una promozione senza dubbio interessante, rivolta ai molti appassionati di fumetti.