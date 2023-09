Amazon aumenta gli stipendi della logistica in Italia: in cinque anni salari su del 21%

Salgono ancora i salari dei dipendenti Amazon impiegati nel settore della logistica. La multinazionale infatti ha annunciato che dal 1 Ottobre 2023 la retribuzione lorda d’ingresso sarà pari a 1.764 Euro, in crescita del 21% rispetto a cinque anni fa e dell’8% rispetto al quinto livello del contratto collettivo nazionale del settore.

Amazon ha spiegato che la decisione è stata presa nell’ambito della revisione annuale che l’e-commerce considera “cruciale” per garantire una retribuzione competitiva ai dipendenti e contenere l’elevato turn over.

Nella nota Amazon rivendica anche come dal 2011 abbia investito 12,6 miliardi di Euro in Italia ed assunto 18mila dipendenti a tempo indeterminato, di cui 4mila nel 2022 in circa 60 centri logistici sparsi su tutto il territorio nazionale. Anche lo stipendio d’ingresso nella logistica Amazon è più alto rispetto ai minimi del contratto collettivo nazionale ed un welfare dove sono inclusi sconti sugli acquisti su Amazon ed un’assicurazione sanitaria integrativa. A ciò si aggiunge anche il programma Career Choice che copre fino al 95% i costi delle tasse scolastiche e libri di testo per coloro che intendono specializzarsi.

Ad inizio anno, il CEO Andy Jassy ha annunciato licenziamenti per oltre 18mila dipendenti Amazon che hanno riguardato principalmente le divisioni Amazon Store e PXT.