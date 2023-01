Amazon, aumentano i prezzi di Music Unlimited: ascoltare la musica costerà di più

A pochi mesi dall’annuncio dell’aumento dei prezzi di Amazon Music, anche Amazon ha comunicato la crescita del costo dell'abbonamento ad Amazon Music Unlimited negli Stati Uniti e Regno Unito.

A partire dal 21 Febbraio, negli USA l’abbonamento Amazon Music Unlimited passerà da 9,99 a 10,99 Dollari per gli abbonati individuali, e da 4,99 a 5,99 Dollari per gli studenti.

Nel Regno Unito, il costo passerà da 9,99 a 10,99 Sterline per gli abbonati individuali e da 4,99 a 5,99 Sterline per gli studenti.

Una decisione analoga è stata annunciata anche per la Germania, dove il costo mensile crescerà di 1 Euro. Proprio il fatto che il prezzo sia cresciuto anche in un mercato europeo come quello tedesco lascia intuire che prossimamente potrebbero esserci annunci simili anche per altre nazioni del Vecchio Continente, Italia compresa.

Lo scorso Luglio Amazon ha aumentato i prezzi del Prime in Italia, portandoli a 4,99 Euro al mese e 49,99 Euro all’anno dai precedenti 3,99 e 39,99 Euro rispettivamente, citando “un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione”.

Lo scorso ottobre, il CEO da Spotify lasciato intuire che potrebbe seguire Apple Music . Daniel Ek infatti ha affermato che “un aumento dei prezzi negli Stati Uniti è all’ordine del giorno, ed è una cosa su cui stiamo parlando e di cui parleremo con le etichette discografiche”.