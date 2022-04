Amazon, aumento dei prezzi in arrivo per i prodotti? La società avvisa i venditori

Questa settimana, Amazon ha informato i venditori che si appoggiano alla propria piattaforma per vendere che dal 28 Aprile 2022 sarà introdotto un “supplemento del 5% per il rincaro carburante e per l’inflazione” per coloro che utilizzano i servizi Amazon Logistic.

Questo nuovo supplemento si applicherà a “tutti i tipi di prodotto”, come spiegato da una nota ottenuta da CNBC, ed entrerà in vigore la prossima settimana su tutte le unità spedite dai centri logistici di Amazon. Non è chiaro se inizialmente riguarderà solo gli Stati Uniti oppure se ad essere interessati saranno anche i centri europei e quindi italiani, ma come spiegato da BGR i venditori probabilmente trasferiranno alcuni di questi costi ai consumatori, che dal loro canto potrebbero registrare un aumento dei prezzi dei prodotti.

Negli USA, l’inflazione è aumentata rapidamente all’8,5%, il livello più alto dal 1981, ma anche in Europa la situazione economica non è molto positiva anche a causa dei rincari del carburante e delle materie prime legate alla guerra in corso in Ucraina.

“Nel 2022, ci aspettavamo un ritorno alla normalità con l’allentamento delle restrizioni di Covid-19 in tutto il mondo, ma il carburante e l’inflazione ci hanno posto di fronte ad ulteriore sfida” si legge nella nota ottenuta da CNBC. “Non è ancora chiaro se questi costi inflazionistici aumenteranno o diminuiranno, o per quanto tempo persisteranno, quindi anziché una modifica permanente delle tariffe, utilizzeremo per la prima volta un supplemento per carburante e inflazione, un meccanismo ampiamente utilizzato in fornitori di filiera”.