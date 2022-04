Amazon: auricolari e cuffie Apple AirPods in offerta, anche al prezzo più basso di sempre

Assieme agli auricolari Sony a prezzi ottimi, Amazon propone in queste ultime ore delle offerte primaverili anche diversi modelli di Apple AirPods in offerta. Si parla sia delle ultime AirPods 3, sia delle cuffie over-ear Apple AirPods Max, per giunta vendute al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su Apple AirPods

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione): 128,99 Euro

con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione): 128,99 Euro Novità Apple AirPods (terza generazione) : 174,99 Euro

: 174,99 Euro Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021): 194,90 Euro

con custodia di ricarica MagSafe (2021): 194,90 Euro Nuovo Apple AirPods Max – Celeste: 399,90 Euro

Nel caso delle AirPods Max si parla di un taglio di prezzo del 36%, ovverosia di ben 229,10 Euro in meno rispetto al listino. Con questa importante promozione, come detto in apertura le cuffie di Cupertino raggiungono il loro prezzo minimo storico registrato sul portale di e-commerce nato per mano di Jeff Bezos.

A occuparsi di vendita e spedizione sarà sempre Amazon, che offrirà la consegna gratuita anche in un giorno ai clienti Prime. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o, in alternativa, a rate Tasso Zero con Cofidis o secondo piano Amazon. Notiamo, infine, che mancano delle tempistiche ben definite a questi sconti; pertanto, ritenendo che rientrino tra le Offerte di Primavera, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente per evitare di perdere queste occasioni d’oro.

