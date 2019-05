Amazon automatizzerà completamente le consegne? 'Ci vorranno MINIMO 10 anni'

Si sta discutendo moltissimo del problema dell'automazione, e va bene così visto che è meglio interrogarci già adesso sulle possibili soluzioni. Tuttavia Amazon ci aiuta a contestualizzare meglio le tempistiche di quella che sarà la "rivoluzione dei robot": almeno per l'e-store non succederà tra meno di 10 anni da oggi.

A rivelarlo è Scott Anderson, il direttore della robotica di Amazon. Anderson ha spiegato che l'obiettivo a lungo termine dell'azienda, quello di automatizzare ogni singolo passaggio dalla logistica alla consegna del pacco, dista ancora come minimo 10 anni. Semplicemente oggi la tecnologia è ancora incredibilmente lontana dal poter far anche solo sospettare che un simile passaggio possa avvenire a breve.

The Verge spiega che oggi i robot vengono usati per funzioni estremamente ripetitive, e che programmarli per svolgere altre mansioni spesso richiede un'intensa fase di lavoro, che ovviamente costa in termini di tempo e denaro. I robot in grado di svolgere più mansioni, comprendendo da soli, sulla base del contesto, cosa fare e come, sono ancora confinati nel regno della ricerca scientifica, e ben distanti da quello del reale.

Amazon sta investendo una imponente mole di risorse nel campo delle intelligenze artificiali e del machine learning: non solo per la logistica, ultimamente si è parlato molto del suo software per il riconoscimento facciale.